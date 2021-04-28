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futebol

Everton Messias vê Red Bull Brasil crescendo no Paulistão da Série A2

Atacante de 19 anos de idade entende que o momento do Toro Loko é de ascensão no torneio...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:32
Crédito: Jogador tem passagem pelo Bragantino, outro clube com investimento da Red Bull (Divulgação
Mais um jogo emocionante aconteceu na última terça-feira (26) pela Série A2 do Campeonato Paulista onde, já nos acréscimos da etapa final, o Red Bull Brasil conseguiu o gol que garantiu sua importante vitória diante do São Bernardo.>Campanha do RB Brasil no Paulistão da Série A2Destaque da equipe e autor da assistência para o gol da vitória, Everton Messias celebrou o triunfo do time que atuou no estádio Nabi Abi Chedid, casa do Red Bull Bragantino.
- Muito feliz pela assistência e também pela vitória. Pudemos fazer novamente um grande jogo e merecemos o resultado. Agora é continuar trabalhando com seriedade - destacou.
Considerado o melhor em campo, Éverton atuou os 90 minutos da partida. Segundo ele, a equipe ainda vai crescer dentro da competição.
- Nosso time tem qualidade e apesar de termos oscilado em alguns jogos estamos crescendo dentro do Campeonato para melhorar e conquistar nossos objetivos - finalizou.
O próximo compromisso do Toro Loko acontece na noite dessa quarta-feira (28) na cidade de Rio Claro em visita ao Velo Clube. O embate está marcado para às 22h (de Brasília).

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