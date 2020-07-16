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futebol

Everton marca no final e fica no empate com o Aston Villa

Clube treinado por Ancelotti perdeu muitas chances ao longo da partida...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 19:23

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:23

Crédito: DAVE THOMPSON / POOL / AFP
Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton empatou com o Aston Villa por 1 a 1. Konsa marcou para os visitantes, enquanto Walcott garantiu o gol dos Toffees.
NO FINALZINHOO Everton teve algumas chances, mas não fez uma boa partida. Após gol perdido por Calvert-Lewin em belo passe de André Gomes, o português construiu uma nova jogada e cruzou para Walcott cabecear e encobrir o goleiro.
COMPLICOUCom o resultado, o West Ham se complicou ainda mais. Na 19ª posição com 31 pontos, o clube precisa vencer as duas partidas e torcer para o Watford, que ainda joga na rodada, não vença.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Everton apenas cumpre tabela. Na segunda-feira (20), visita o Sheffield United, às 14h (horário de Brasília). Na terça-feira (21), o Aston Villa recebe o Arsenal, às 16h15.

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