Everton marca no final e fica no empate com o Aston Villa

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Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton empatou com o Aston Villa por 1 a 1. Konsa marcou para os visitantes, enquanto Walcott garantiu o gol dos Toffees.

NO FINALZINHOO Everton teve algumas chances, mas não fez uma boa partida. Após gol perdido por Calvert-Lewin em belo passe de André Gomes, o português construiu uma nova jogada e cruzou para Walcott cabecear e encobrir o goleiro.

COMPLICOUCom o resultado, o West Ham se complicou ainda mais. Na 19ª posição com 31 pontos, o clube precisa vencer as duas partidas e torcer para o Watford, que ainda joga na rodada, não vença.