Everton marca, Juventude vence o Confiança e vai ao G-4

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Em confronto direto por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude e Confiança se enfrentaram na noite deste sábado (11), pela 28ª rodada, na Arena Batistão.​Com o resultado de 1 a 0, o time gaúcho chegou aos 46 pontos pulando para a 3ª colocação. Já o time sergipano, com o tropeço em casa, acabou descendo um degrau, ocupando agora a 10ª posição com seus 39 pontos.O jogo

Jogando em casa, o Confiança sabia da necessidade de não ceder espaços ao time do Juventude. Com isso, nos primeiros movimentos, os gaúchos bem que tentaram aventurar-se em seu campo de ataque, porém o goleiro Rafael Santos mostrava-se atento a qualquer investida.

Na sequência, os donos da casa partiram pra cima e quase chegaram a marcar. Após cruzamento de Castilho, Renan Gorne arriscou um chute, mas que acabou parando na marcação rival, já respondido no lance seguinte com Capixaba, mas a bola acabou passando por cima do travessão.

Perdendo Ítalo que acabou deixando o campo com dores, Daniel Paulista apostou em Ari Moura para completar o ataque. Entretanto foi o Ju quem outra vez conseguiu criar, agora com Eltinho, parando na linda defesa do goleiro Rafael Santos.

De tanta insistência, finalmente o Juventude conseguiu abrir a contagem na Arena Batistão. Aos 41 minutos, após pegar uma sobra na área em cobrança de falta, Everton, que fazia sua estreia no time, mandou rasteiro sem chances para o arqueiro adversário. 1 a 0.

Já no segundo tempo, o Confiança voltou melhor buscando o seu tento de empate logo de cara. Aos 8 minutos, Ari Moura acabou furando no cruzamento de Djalma, lamentando a chance desperdiçada.

Com o passar do tempo, o Juventude foi conseguindo novamente tomar as ações. Sendo assim, o técnico Daniel Paulista, não querendo ver sua equipe atrás no marcador, optou por mais algumas mudanças dando ênfase no ataque ao tirar Renan Gorne e Rafael Vila, para colocar em seus lugares Bruno Paraíba e Iago, respectivamente.

Por outro lado, Pintado também não quis saber de ficar para trás. Visando reforçar seu sistema defensivo, em uma das substituições acabou tirando o atacante Capixaba para dar lugar a Marciel.