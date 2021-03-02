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futebol

Everton Heleno espera grande temporada na Portuguesa-RJ

Meia já passou por CSA, Botafogo-PB e Santa Cruz...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 14:23
Crédito: Meia é um dos destaques da Portuguesa-RJ (Divulgação / Portuguesa
Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ atualmente, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, revelou o desejo de fazer uma ótima temporada com a camisa do clube carioca. Para ele, a meta é jogar o maior número de jogos possíveis para ajudar o grupo na sequência de 2021.
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- Estou me dedicando ao máximo para continuar melhorando meu rendimento em campo e para melhorar no dia a dia para ajudar o grupo. Estou muito motivado e espero alcançar meus objetivos no clube - revelou o atleta.
SIMULE A DECISÃO DA COPA DO BRASIL ENTRE GRÊMIO E PALMEIRASSegundo Heleno, o grupo está no caminho certo para fazer um ótimo 2021.
- Estamos no caminho certo para que a equipe possa fazer um grande estadual. O grupo está muito motivado com o trabalho realizado - afirmou.

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