Everton Heleno espera grande temporada na Portuguesa-RJ

Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ atualmente, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, revelou o desejo de fazer uma ótima temporada com a camisa do clube carioca. Para ele, a meta é jogar o maior número de jogos possíveis para ajudar o grupo na sequência de 2021.
Veja quem Tite pode chamar e deixar fora da próxima convocação
- Estou me dedicando ao máximo para continuar melhorando meu rendimento em campo e para melhorar no dia a dia para ajudar o grupo. Estou muito motivado e espero alcançar meus objetivos no clube - revelou o atleta.
SIMULE A DECISÃO DA COPA DO BRASIL ENTRE GRÊMIO E PALMEIRASSegundo Heleno, o grupo está no caminho certo para fazer um ótimo 2021.
- Estamos no caminho certo para que a equipe possa fazer um grande estadual. O grupo está muito motivado com o trabalho realizado - afirmou.