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Everton Heleno comemora vitória da Portuguesa sobre o Fluminense no Campeonato Carioca

Meio-campista soma passagens por CSA, Botafogo-PB e Santa Cruz...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 22:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 22:04
Crédito: Divulgação / Portuguesa
Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ na temporada, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, comemorou muito o triunfo da Lusa sobre o Fluminense, neste domingo, por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Para ele, esse resultado vai dar muita moral ao grupo para a sequência de 2021.> Veja a tabela do Campeonato Carioca- Essa foi uma vitória de um grupo dedicado, que vem crescendo muito nas últimas semanas. Esse resultado sobre o Fluminense vai ser muito importante para a sequência da equipe em 2021. Todos estão de parabéns.Na partida, Heleno quase fez o quarto gol da vitória, após uma boa jogada individual, mas a bola saiu triscando a trave. Com o resultado, a Portuguesa assumiu a liderança da competição.
- Estamos no caminho certo para que a equipe possa fazer um grande estadual. O grupo está muito motivado com o trabalho realizado. - destacou Heleno.

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