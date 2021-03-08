Everton Heleno comemora vitória da Portuguesa sobre o Fluminense no Campeonato Carioca

Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ na temporada, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, comemorou muito o triunfo da Lusa sobre o Fluminense, neste domingo, por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Para ele, esse resultado vai dar muita moral ao grupo para a sequência de 2021.> Veja a tabela do Campeonato Carioca- Essa foi uma vitória de um grupo dedicado, que vem crescendo muito nas últimas semanas. Esse resultado sobre o Fluminense vai ser muito importante para a sequência da equipe em 2021. Todos estão de parabéns.Na partida, Heleno quase fez o quarto gol da vitória, após uma boa jogada individual, mas a bola saiu triscando a trave. Com o resultado, a Portuguesa assumiu a liderança da competição.