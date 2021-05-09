Everton Heleno chega ao América- RN e espera grande ano no novo clube

Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ neste ano, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, acertou com o América-RN para a sequência da temporada. Segundo o jogador, esse novo desafio será muito especial para ele.- Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do América. É um clube grande, com uma torcida gigante e a minha ideia é fazer uma história aqui de títulos e grandes atuações. Estou muito motivado para isso.