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futebol

Everton Heleno chega ao América- RN e espera grande ano no novo clube

Meia estava na Portuguesa-RJ e vai para Natal em busca de novos desafios na carreira...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 19:33
Crédito: Divulgação / América-RN
Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ neste ano, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, acertou com o América-RN para a sequência da temporada. Segundo o jogador, esse novo desafio será muito especial para ele.- Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do América. É um clube grande, com uma torcida gigante e a minha ideia é fazer uma história aqui de títulos e grandes atuações. Estou muito motivado para isso.
Segundo Heleno, o desejo de todos é conquistar o estadual esse ano e garante que trabalho não vai falar para que a taça seja conquistada.- Vamos trabalhar muito para levantar o título estadual neste ano. O grupo está muito focado nisso. Terminar a competição com essa conquista será muito bom para todos - completou o novo meia do América.

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