Everton Heleno celebra boa fase na Portuguesa-RJ: 'Estou vivendo um momento muito especial'

A boa campanha da Portuguesa no Campeonato Carioca, no qual caminha para se classificar à semifinal da Taça Guanabara, tem alguns rostos importantes. Everton Heleno, por exemplo, foi titular em alguns jogos, suplente utilizado em outros... e fez um gol na goleada por 5 a 1 sobre o Bangu, no último sábado.- Estou vivendo um momento muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo e para fazer um grande Campeonato Carioca com o grupo. Estou muito feliz - garante o meia.