Everton Heleno celebra boa fase na Portuguesa-RJ: 'Estou vivendo um momento muito especial'

A boa campanha da Portuguesa no Campeonato Carioca, no qual caminha para se classificar à semifinal da Taça Guanabara, tem alguns rostos importantes. Everton Heleno, por exemplo, foi titular em alguns jogos, suplente utilizado em outros... e fez um gol na goleada por 5 a 1 sobre o Bangu, no último sábado.- Estou vivendo um momento muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo e para fazer um grande Campeonato Carioca com o grupo. Estou muito feliz - garante o meia.
Experiente, Everton Heleno tem passagens por clubes como Sport, Mogi Mirim, Santa Cruz e CSA. Na Lusinha, quer que a equipe leve o desempenho no torneio estadual para a sequência da temporada.
- Estamos fazendo um bom campeonato até aqui e isso é importante. Vamos procurar manter o ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada - completou.