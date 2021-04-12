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futebol

Everton Heleno celebra boa fase na Portuguesa-RJ: 'Estou vivendo um momento muito especial'

Experientemente meio-campista é um dos personagens do time terceiro colocado na Taça Guanabara...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 16:49
Crédito: Everton Heleno marcou, no último sábado, o primeiro gol dele pela Lusinha (Divulgação / Portuguesa
A boa campanha da Portuguesa no Campeonato Carioca, no qual caminha para se classificar à semifinal da Taça Guanabara, tem alguns rostos importantes. Everton Heleno, por exemplo, foi titular em alguns jogos, suplente utilizado em outros... e fez um gol na goleada por 5 a 1 sobre o Bangu, no último sábado.- Estou vivendo um momento muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo e para fazer um grande Campeonato Carioca com o grupo. Estou muito feliz - garante o meia.
Experiente, Everton Heleno tem passagens por clubes como Sport, Mogi Mirim, Santa Cruz e CSA. Na Lusinha, quer que a equipe leve o desempenho no torneio estadual para a sequência da temporada.
- Estamos fazendo um bom campeonato até aqui e isso é importante. Vamos procurar manter o ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada - completou.

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