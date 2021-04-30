  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everton Heleno admite favoritismo do Fluminense, mas vê Portuguesa forte na semifinal do Carioca
Equipe teve a terceira melhor campanha durante a Taça Guanabara; primeiro jogo será neste domingo, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:41

LanceNet

30 abr 2021 às 15:41
Crédito: Divulgação / Portuguesa
Depois de uma boa campanha na Taça Guanabara, a Portuguesa se classificou pela primeira vez para as semifinais do Campeonato Carioca. Neste domingo, a equipe receberá o Fluminense no Estádio Luso-Brasileiro para o primeiro jogo, às 16h, e Everton Heleno falou sobre a expectativa para o confronto.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- Vamos enfrentar uma grande equipe, em boa fase, e que é a favorita no confronto. Temos que ter o máximo de atenção e intensidade para chegarmos aos nossos objetivos nestas partidas. Queremos alcançar a final do estadual este ano e lutaremos muito por isso - analisou.
Segundo Heleno, chegar a uma decisão no Carioca seria confirmar o bom momento do grupo no ano. O jogador tem passagens por CSA, Botafogo-PB e Santa Cruz, marcou um gol na atual temporada e fez seis jogos, sendo quatro como titular.
- Desde o início da competição estamos nos dedicando e lutando muito para chegar aos nossos objetivos. O grupo tem feito um grande ano e isso merece ser valorizado - completou.

