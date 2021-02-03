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futebol

Everton Heleno acerta com a Portuguesa-RJ e espera grande ano no clube

Meio campista já atuou pelo CSA, Santa Cruz e Botafogo-PB e defenderá a equipe carioca em 2021 após boa temporada no futebol paraibano...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 13:50

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:50

Crédito: (Divulgação / Portuguesa
Destaque do Botafogo-PB na última temporada e titular na maioria dos jogos da equipe paraibana, o meia Everton Heleno assinou com a Portuguesa-RJ para este 2021. Segundo o jogador, sua expectativa para esse novo desafio é a melhor possível e deseja fazer uma boa temporada pelo novo clube.- Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa da Portuguesa. Estou muito motivado com esse novo desafio e espero ter sucesso no clube. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano seja de conquistas para a equipe e para mim também - disse Everton sobre as suas expectativas.O meia também comentou sobre o elenco que vem sendo montado pela diretoria e que é possível atingir os objetivos definidos para a temporada.
- O elenco que está sendo formado pela diretoria é muito forte. Tenho certeza que teremos um grande ano pela frente . completou Everton.

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