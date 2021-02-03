Everton Heleno acerta com a Portuguesa-RJ e espera grande ano no clube

Destaque do Botafogo-PB na última temporada e titular na maioria dos jogos da equipe paraibana, o meia Everton Heleno assinou com a Portuguesa-RJ para este 2021. Segundo o jogador, sua expectativa para esse novo desafio é a melhor possível e deseja fazer uma boa temporada pelo novo clube.- Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa da Portuguesa. Estou muito motivado com esse novo desafio e espero ter sucesso no clube. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano seja de conquistas para a equipe e para mim também - disse Everton sobre as suas expectativas.O meia também comentou sobre o elenco que vem sendo montado pela diretoria e que é possível atingir os objetivos definidos para a temporada.