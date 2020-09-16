  • Everton goleia time da quarta divisão e avança na Copa da Liga Inglesa; veja outros resultados do dia
futebol

Everton goleia time da quarta divisão e avança na Copa da Liga Inglesa; veja outros resultados do dia

Popupando titulares, time de Carlo Ancelotti joga bem, domina adversário, e se classifica para a próxima fase. Leeds perde em casa nos pênaltis e está eliminado...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 18:53
Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
Após começar bem o Campeonato Inglês, o Everton também iniciou com o pé direito na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Toffees receberam o Salford City, no Goodison Park, e venceram por 3 a 0, mesmo com um time alternativo. Os gols foram marcados por Keane, Sigurdsson e Kean.O time de Liverpool começou o jogo com tudo e logo com sete minutos abriu o placar com o zagueiro Keane. Após cobrança de escanteio de Sigurdsson pela esquerda, o defensor subiu o bonito e testou para o fundo das redes. No segundo tempo, Sigurdsson recebeu de Gordon e ampliou. De pênalti, Kean fechou a conta aos 42 minutos do segundo tempo.
O Hull City saiu na frente logo com cinco minutos, com o centroavante Mallik Wilks. Nos acréscimos do segundo tempo, Alioski empatou a partida. O camisa 10 do Leeds, no entanto, foi de herói a vilão. Alioski perdeu pênalti na série normal, mas viu Coyle, do adversário, também falhar. Nas alternadas, o lateral Shackleton errou sua cobrança e o zagueiro Alfie Jones fechou para os Tigres.
OUTROS JOGOS DO DIAWest Bromwich 3 x 0 Harrogate Town​Ipswich Town 0 x 1 Fulham Southampton 0 x 2 Brentford Bristol City 4 x 0 Northampton Town

