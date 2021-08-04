Everton Felipe fica perto de rescindir com o São Paulo; destino deve ser o Sport

O São Paulo deve acertar nos próximos dias a rescisão de contrato com o meia-atacante Everton Felipe, que está no clube desde 2018, quando o Tricolor pagou R$ 3 milhões para um empréstimo, além de mais R$ 3 milhões para um contrato em definitivo depois do período emprestado. O fato é que o jogador nunca conseguiu se firmar no São Paulo, e teve empréstimos seguidos, para Athletico-PR, Cruzeiro e Atlético-GO. Após a chegada de Hernán Crespo, ele conseguiu ser relacionado em algumas partidas e atuou na vitória sobre o Sporting Cristal-PER, por 3 a 0, na Libertadores.
O destino de Everton Felipe deve ser o Sport, onde o jogador já jogou em 2018, antes de se transferir ao São Paulo. No clube pernambucano, ele reencontrará o volante Hernanes, que também rescindiu contrato com o Tricolor e foi anunciado pelo Sport nesta semana.
Sendo assim, o São Paulo continua o processo de enxugar a folha salarial da equipe, visto que o orçamento do Tricolor está escasso na temporada. Everton Felipe chegou a ser relacionado para os duelos contra Vasco e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas.