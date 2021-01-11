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futebol

Everton fala sobre ótimo momento no Al Adalah e evolução na Arábia Saudita

Atacante quer chegar à elite do futebol nacional e promete empenho individual...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 08:41

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:41

Crédito: Divulgação / Al Adalah
Principal destaque do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, falou sobre sua rápida adaptação à Arábia Saudita. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo e melhorando os números no atual clube.
- Minha adaptação foi muito rápida e isso se reflete em boas atuações em campo. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números e evoluindo com a camisa do clube. Quero construir uma história de títulos aqui - disse.Ainda de acordo com o atleta, o Adalah quer chegar à elite do país esse ano.
- Nosso grupo tem trabalhado muito em busca do acesso. Temos que ter intensidade máxima para chegarmos ao objetivo principal.

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