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futebol

Everton fala sobre desejo de conquistar artilharia no Al Adalah

Atacante vem passando por ótimo momento e busca o acesso com o clube
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 12:43

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:43

Crédito: Divulgação / Al Adalah
Uma das esperanças de gols do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, revelou o desejo de conquistar a artilharia do ano no clube. Segundo o jogador, que também atuou na Coreia do Sul, sua meta é marcar o maior número de gols possíveis este ano.
- Tenho me dedicado ao máximo no dia a dia para fazer uma grande temporada no clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Vou me empenhar ao máximo para construir uma história no futebol da Arábia Saudita e, quem sabe, buscar a artilharia do ano no clube - disse.Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é chegar à primeira divisão local.
- Nosso desejo é colocar o clube na elite do futebol do país. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível.

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