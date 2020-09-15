Everton estreia na Copa da Liga Inglesa nesta quarta; veja os jogos

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Após estrear com vitória no Campeonato Inglês com uma grande vitória no último domingo, o Everton faz sua estreia na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Salford City, da quarta divisão nacional, no Goodison Park, às 16h15 (de Brasília).Pensando na Premier League, o time de Liverpool deve poupar nomes badalados como Richarlison e James Rodríguez, já que no sábado os Toffees encaram o West Bromwich, em casa, pela segunda rodada do Inglês.

- Temos que dar continuidade. O problema que tivemos na temporada passada foi que estávamos em altos e baixos, em muitas apresentações. Temos que tentar ter mais continuidade e veremos no próximo jogo. Mas este jogo nos disse que podemos competir com todos - disse Ancelotti após a vitória sobre o Tottenham.

Além do Everton, o Leeds, que acabou de subir para a primeira divisão, também entra em campo pela Copa da Liga Inglesa. O time de 'El Loco' Bielsa encara o Hull City, em casa, às 15h45. Assim como o Everton, a expectativa é que um time alternativo entre em campo.