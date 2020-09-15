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futebol

Everton estreia na Copa da Liga Inglesa nesta quarta; veja os jogos

Clube vem de vitória sobre o Tottenham na estreia do Campeonato Inglês e deve poupar jogadores visando duelo do fim de semana. Leeds também entra em campo nesta quarta...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 13:47
Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Após estrear com vitória no Campeonato Inglês com uma grande vitória no último domingo, o Everton faz sua estreia na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Salford City, da quarta divisão nacional, no Goodison Park, às 16h15 (de Brasília).Pensando na Premier League, o time de Liverpool deve poupar nomes badalados como Richarlison e James Rodríguez, já que no sábado os Toffees encaram o West Bromwich, em casa, pela segunda rodada do Inglês.
- Temos que dar continuidade. O problema que tivemos na temporada passada foi que estávamos em altos e baixos, em muitas apresentações. Temos que tentar ter mais continuidade e veremos no próximo jogo. Mas este jogo nos disse que podemos competir com todos - disse Ancelotti após a vitória sobre o Tottenham.
Além do Everton, o Leeds, que acabou de subir para a primeira divisão, também entra em campo pela Copa da Liga Inglesa. O time de 'El Loco' Bielsa encara o Hull City, em casa, às 15h45. Assim como o Everton, a expectativa é que um time alternativo entre em campo.
VEJA OUTROS JOGOSIpswich Town x Fulham - 15hSouthampton x Brentford - 15h45Bristol City x Northampton Town - 15h45

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