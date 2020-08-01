Everton está interessado em lateral esquerdo do Real Madrid

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O lateral esquerdo Sergio Reguilón, do Real Madrid, mas que esteve emprestado ao Sevilla na última temporada, interessa o Everton, segundo a “Sky Sports”. O clube inglês dirigido por Carlo Ancelotti está disposto a desembolsar cerca de 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) pelo espanhol. Com apenas 23 anos, o jovem tem contrato com a equipe merengue até 2023, mas deve ser negociado por conta da presença de Mendy e Marcelo no plantel principal.

O gigante espanhol quer fazer caixa neste mercado de transferência para amenizar a grave crise financeira sofrida por conta da Covid-19. Com isso, caso os ingleses façam uma proposta oficial, é possível dela ser aceita, uma vez que o Sevilla não deve competir em termos econômicos com o Everton.