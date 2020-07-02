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futebol

Everton é o favorito para contratar Philippe Coutinho, segundo site

Meia, que pertence ao Barcelona, não deve continuar no Camp Nou na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:52

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:52

Crédito: Christof Stache/AFP
O meia Philippe Coutinho, que passou por uma cirurgia recentemente e perdeu a reta final do Campeonato Alemão, voltou a atuar no último fim de semana, já na última rodada da competição, que o Bayern já entrou em campo com o título. Agora, o jogador tem a disputa da final da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões antes do final da temporada.
No entanto, o jogador já começa a pensar também na próxima temporada. Com contrato com o Bayern até o fim de agosto, o brasileiro pertence ao Barcelona, mas não deve ser aproveitado pelo clube espanhol. E seu destino pode ser a Inglaterra.
De acordo com informações do site "Bleacher Report", o Everton é o clube mais interessado no brasileiro. O portal ainda afirma que os Toffees desejam um jogador para a função que Coutinho atua e que o clube seria o mais próximo de acertar sua contratação.

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