Everton e Millonarios, da Colômbia, decidem a edição de 2021 da Florida Cup

Crédito: Everton e Millonarios decidem a Florida Cup 2021 (Credito: Divulgação/Inovem

A Flórida Cup de 2021 será decidida neste domingo (25), em partida única entre Everton (ING) e Millonarios (COL). O duelo acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, às 19h (horário de Brasília). A decisão será transmitida pela ESPN 2 e pelo canal Desimpedidos, no Youtube.Originalmente, esse confronto seria uma das semifinais do evento, mas com a saída de Inter de Milão e Arsenal, que desistiram de participar por conta da pandemia de Covid-19, a partida entre a equipe de Londres e os colombianos passou a ser a final da Florida Cup de 2021.

- A Florida Cup sempre uniu espírito esportivo, qualidade técnica de alto nível, preparação com extremo profissionalismo e uma grande oportunidade de clubes retribuírem a lealdade de seus torcedores distantes. Nossos grandes participantes, Everton e Millonarios, valorizam todos esses aspectos e não tenho dúvidas de que trarão uma grande experiência àqueles que puderem comparecer ao Camping World Stadium ou assistir pela televisão e internet - afirmou Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.Além disso, na próxima quarta-feira (28), vão acontecer ainda duas partidas amistosas, no Camping World Stadium. O Pumas, do México, e o Club Atlético Nacional se unem a Everton e Millonarios, no Florida Cup Friendly Matches.