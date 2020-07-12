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futebol

Everton destaca desejo de evolução no Muharraq, do Bahrein

Atacante é um dos principais nomes da equipe asiática
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LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 18:04

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:04

Crédito: Divulgação / Muharraq
Um dos destaques do Muharraq desde a última temporada, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, celebrou o bom momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, que atuou no futebol coreano também, seu desejo é manter a evolução e a fase positiva para crescer de produção na agremiação.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Tenho me dedicado muito para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube e para evoluir dentro de campo. Vou manter essa dedicação para conquistar meus objetivos e para ajudar a equipe na sequência da temporada - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o futebol do Bahrein tem crescido muito nos últimos anos.
- O Bahrein é um país que gosta muito do futebol e investe anualmente para que o esporte continue evoluindo. As competições estão em um nível bom e isso é muito importante.

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