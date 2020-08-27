Everton desabafa após estreia com gol: 'Estava desacreditado'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O destaque do Grêmio na partida de ida contra o Caxias é Everton. Recém-contratado pelo Tricolor em troca com o São Paulo, o atacante estreou com o pé direito e ajudou o time a vencer por 2 a 0.Na saída do gramado, o autor do segundo gol agradeceu a confiança que recebeu desde a sua chegada ao Rio Grande do Sul.

‘Um belo gol. Agradecer ao grupo, ao treinador. Só eu sei o momento que estava passando antes de começar aqui. Acharam que estava desacreditado, mas o pessoal aqui acreditou em mim. Agora é trabalhar’, desabafou o atleta.