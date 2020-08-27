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futebol

Everton desabafa após estreia com gol: 'Estava desacreditado'

Atacante estreou com o pé direito e ajudou o Tricolor a abrir vantagem diante do Caxias...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 01:03

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 01:03
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O destaque do Grêmio na partida de ida contra o Caxias é Everton. Recém-contratado pelo Tricolor em troca com o São Paulo, o atacante estreou com o pé direito e ajudou o time a vencer por 2 a 0.Na saída do gramado, o autor do segundo gol agradeceu a confiança que recebeu desde a sua chegada ao Rio Grande do Sul.
‘Um belo gol. Agradecer ao grupo, ao treinador. Só eu sei o momento que estava passando antes de começar aqui. Acharam que estava desacreditado, mas o pessoal aqui acreditou em mim. Agora é trabalhar’, desabafou o atleta.
No próximo domingo, Everton pode faturar o seu primeiro título com a camisa do Grêmio. Para isso acontecer, o Tricolor pode até perder por um gol do Caxias que fica com o tricampeonato estadual.

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