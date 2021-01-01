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futebol

Everton decepciona e sofre derrota para o West Ham dentro de casa

Time de Carlo Ancelotti teve uma boa oportunidade no final da primeira etapa. West Ham melhorou na segunda etapa, deu trabalho para Pickford e marcou gol aos 40 minutos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 16:23

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 16:23

Crédito: West Ham conseguiu vencer a partida com gol aos 40 minutos (JAN KRUGER / POOL / AFP
O Everton decepcionou seus torcedores e sofreu uma derrota para o West Ham por 1 a 0 pela Premier League. O time de Carlo Ancelotti estava descansado por não ter jogado contra o Manchester City no Boxing Day e não conseguiu se aaproximar das primeiras colocações. Já o time de David Moyes encosta no pelotão da frente, mas permanece no meio da tabela.DECEPCIONOUSem ter jogado no Boxing Day, a expectativa era de um Everton inteiro fisicamente e com muita intensidade para encarar o West Ham em casa, mas não foi o que aconteceu na primeira etapa. Os 45 minutos iniciais foram mornos e a melhor chance saiu dos pés de Bernard antes dos times irem para o intervalo. O brasileiro aproveitou uma sobra de bola e finalizou de fora da área para boa defesa de Randolph.
> Veja a tabela da Premier League
SUSTOSNo segundo tempo, o West Ham voltou melhor do que os mandantes, mas não conseguiu furar o bloqueio de Jordan Pickford. O goleiro apareceu muito bem em cobrança de falta perigosa de Cresswell aos 15 minutos e também interviu em finalização do centroavante Antonio aos 19 da etapa final.
MERECIDO​Aos 40 minutos, Soucek teve a melhor oportunidade do jogo ao receber um passe dentro da área e chutar para grande defesa de Pickford. No rebote, Cresswell finalizou de fora da área e o próprio Soucek desviou a bola que ia pela linha de fundo para fazer 1 a 0 no marcador.

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