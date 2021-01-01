Everton decepciona e sofre derrota para o West Ham dentro de casa

O Everton decepcionou seus torcedores e sofreu uma derrota para o West Ham por 1 a 0 pela Premier League. O time de Carlo Ancelotti estava descansado por não ter jogado contra o Manchester City no Boxing Day e não conseguiu se aaproximar das primeiras colocações. Já o time de David Moyes encosta no pelotão da frente, mas permanece no meio da tabela.DECEPCIONOUSem ter jogado no Boxing Day, a expectativa era de um Everton inteiro fisicamente e com muita intensidade para encarar o West Ham em casa, mas não foi o que aconteceu na primeira etapa. Os 45 minutos iniciais foram mornos e a melhor chance saiu dos pés de Bernard antes dos times irem para o intervalo. O brasileiro aproveitou uma sobra de bola e finalizou de fora da área para boa defesa de Randolph.