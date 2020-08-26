Everton, da Inglaterra, prepara investida em James Rodríguez

Sem espaço no elenco do Real Madrid, o meia James Rodríguez deve deixar o clube merengue para a próxima temporada. E de acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Everton, da Inglaterra, deve ser o destino do jogador.Segundo o portal, a contratação do colombiano de 29 anos é um pedido especial do técnico Carlo Ancelotti, que já trabalhou com o atleta no próprio Real Madrid e também no Bayern de Munique, onde James atuou por empréstimo.
A negociação está perto de ser sacramentada por valores entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 164 milhões e R$ 197 milhões). O jogador tem contrato com o clube espanhol somente até o fim da próxima temporada.
Na última semana, em entrevista a um site mexicano, o camisa 10 da Colômbia afirmou que "a Premier League seria uma ótima opção" para seu futuro ao ser questionado onde atuaria no próximo ano.