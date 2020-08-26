Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton, da Inglaterra, prepara investida em James Rodríguez

Jogador não teve muitos minutos com Zinédine Zidane na última temporada e deve atuar na Premier League. Carlo Ancelotti, treinador do Everton, é fã do colombiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 16:29

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:29

Crédito: Reprodução / Twitter
Sem espaço no elenco do Real Madrid, o meia James Rodríguez deve deixar o clube merengue para a próxima temporada. E de acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Everton, da Inglaterra, deve ser o destino do jogador.Segundo o portal, a contratação do colombiano de 29 anos é um pedido especial do técnico Carlo Ancelotti, que já trabalhou com o atleta no próprio Real Madrid e também no Bayern de Munique, onde James atuou por empréstimo.
A negociação está perto de ser sacramentada por valores entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 164 milhões e R$ 197 milhões). O jogador tem contrato com o clube espanhol somente até o fim da próxima temporada.
Na última semana, em entrevista a um site mexicano, o camisa 10 da Colômbia afirmou que "a Premier League seria uma ótima opção" para seu futuro ao ser questionado onde atuaria no próximo ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório
Imagem de destaque
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados