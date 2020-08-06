Everton, da Inglaterra, busca as contratações de Allan e Lemar

De olho na próxima temporada, o Everton de Carlo Ancelotti quer reforçar seu elenco. E segundo a imprensa do Velho Continente, dois nomes podem desembarcar em breve no Goodison Park: o brasileiro Allan, do Napoli, e o francês Lemar, do Atlético de Madrid interessam aos Toffees.Segundo informações do jornal "Corriere dello Sport", o volante revelado no Vasco, que perdeu espaço com a chegada de Gattuso no time italiano, pode receber uma proposta no valor de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).