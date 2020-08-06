Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton, da Inglaterra, busca as contratações de Allan e Lemar

Time inglês, que fez campanha mediana na Premier League, quer melhorar o elenco para brigar na parte de cima da tabela na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 19:07

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:07

Crédito: Divulgação / Napoli; Divulgação / Atlético de Madrid
De olho na próxima temporada, o Everton de Carlo Ancelotti quer reforçar seu elenco. E segundo a imprensa do Velho Continente, dois nomes podem desembarcar em breve no Goodison Park: o brasileiro Allan, do Napoli, e o francês Lemar, do Atlético de Madrid interessam aos Toffees.Segundo informações do jornal "Corriere dello Sport", o volante revelado no Vasco, que perdeu espaço com a chegada de Gattuso no time italiano, pode receber uma proposta no valor de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).
Já o portal "Le10sport" informa que o time inglês quer contar com o atacante francês que atua no Atléti, mas esta negociação é considerada difícil. Lemar tem contrato com os Colchoneros até junho de 2023 e o time espanhol não tem interesse em se desfazer do jogador facilmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados