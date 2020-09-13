Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton consegue grande vitória contra o Tottenham fora de casa

Com boas estreias de James Rodríguez, Allan e Doucouré, equipe de Carlo Ancelotti joga melhor, consegue gol na segunda etapa com Calvert-Lewin e começa bem no Inglês...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 14:21

LanceNet

13 set 2020 às 14:21
Crédito: Calvert-Lewin foi o responsável por anotar o gol da vitória no duelo contra o Tottenham (CATHERINE IVILL / POOL / AFP
O Everton começou o Campeonato Inglês com tudo e venceu o Tottenham fora de casa por 1 a 0 com a estreia de James Rodríguez, Allan e Doucouré. Já o time de José Mourinho perdeu duas boas chances no primeiro tempo, mas decepcionou e pouco criou na segunda etapa. Os comandados de Carlo Ancelotti mostram que este ano será diferente na Premier League.
RICHARLISON INACREDITÁVEL​O atacante brasileiro teve a melhor chance do Everton na partida em bobeada da defesa do Tottenham. Aos 15 minutos, Richarlison aproveitou virada de jogo errada, driblou o goleiro Lloris, mas chutou para fora logo no início da primeira etapa. Destaque dos visitantes foi James Rodríguez que participou bem do jogo em sua estreias.
PAREDÃO INGLÊSO Tottenham teve duas boas chances para abrir o placar em casa, mas parou no goleiro Pickford. A primeira grande oportunidade foi com Dele Alli após bom passe de Son. A segunda grande intervenção foi feita em finalização do recém-contratado lateral direito Doherty.
BOM RETORNO​Após tentar em diversas ocasiões sair na frente na primeira etapa, o Everton foi recompensado no início da segunda etapa com linda cabeçada de Calvert-Lewin para o gol após cruzamento em falta cobrada por Digne aos nove minutos. Richarlison também teve boas oportunidades, enquanto o time londrino parecia cansado e pouco ofereceu resistência na partida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados