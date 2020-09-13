Everton consegue grande vitória contra o Tottenham fora de casa

O Everton começou o Campeonato Inglês com tudo e venceu o Tottenham fora de casa por 1 a 0 com a estreia de James Rodríguez, Allan e Doucouré. Já o time de José Mourinho perdeu duas boas chances no primeiro tempo, mas decepcionou e pouco criou na segunda etapa. Os comandados de Carlo Ancelotti mostram que este ano será diferente na Premier League.
RICHARLISON INACREDITÁVELO atacante brasileiro teve a melhor chance do Everton na partida em bobeada da defesa do Tottenham. Aos 15 minutos, Richarlison aproveitou virada de jogo errada, driblou o goleiro Lloris, mas chutou para fora logo no início da primeira etapa. Destaque dos visitantes foi James Rodríguez que participou bem do jogo em sua estreias.
PAREDÃO INGLÊSO Tottenham teve duas boas chances para abrir o placar em casa, mas parou no goleiro Pickford. A primeira grande oportunidade foi com Dele Alli após bom passe de Son. A segunda grande intervenção foi feita em finalização do recém-contratado lateral direito Doherty.
BOM RETORNOApós tentar em diversas ocasiões sair na frente na primeira etapa, o Everton foi recompensado no início da segunda etapa com linda cabeçada de Calvert-Lewin para o gol após cruzamento em falta cobrada por Digne aos nove minutos. Richarlison também teve boas oportunidades, enquanto o time londrino parecia cansado e pouco ofereceu resistência na partida.