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futebol

Everton comemora início no Al Adalah e foca em crescimento

Atacante vem passando por ótimo momento no futebol da Arábia Saudita
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Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 13:09
Crédito: Everton busca crescimento no futebol internacional (Divulgação / Al Adalah
Principal nome do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, comemorou o bom início no futebol da Arábia Saudita. Segundo o jogador, que também atuou na Coreia do Sul, o desejo é continuar crescendo no país.- Esses primeiros meses aqui na Arábia Saudita têm sido muito bons. Melhor do que eu imaginava. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meus números e meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível nesta sequência da temporada - disse.
> Veja a tabela da Premier League
Ainda de acordo com o atleta, o foco do clube é o acesso este ano.
- Estamos trabalhando com esse foco: o acesso para a elite do futebol árabe. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada.

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