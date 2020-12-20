Everton comemora início no Al Adalah e foca em crescimento

Principal nome do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, comemorou o bom início no futebol da Arábia Saudita. Segundo o jogador, que também atuou na Coreia do Sul, o desejo é continuar crescendo no país.- Esses primeiros meses aqui na Arábia Saudita têm sido muito bons. Melhor do que eu imaginava. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meus números e meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível nesta sequência da temporada - disse.