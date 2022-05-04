Everton-CHI x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo busca carimbar sua vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (5), às 19h15, quando encara o Everton, pela quarta rodada do Grupo D, no Chile. O Tricolor é o primeiro colocado da chave, com nove pontos e 100% de aproveitamento, enquanto a equipe chilena é a segunda colocada, com quatro pontos.

TABELAVeja a classificação da Copa Sul-AmericanaPara retornar ao Brasil com a classificação, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer seu adversário e torcer para que o Ayacucho, que tem três pontos, não vença do Jorge Wilstermann, que tem um.

Pensando na sequência da temporada, o técnico Rogério Ceni deixou de fora a maioria dos jogadores titulares contra o Santos, como Calleri e Rafinha, que não viajaram.

O time que entrará em campo deve ser mais alternativo e, inclusive, o meia Luiz Henrique e o volante Léo Silva foram relacionados pela primeira vez pelo time profissional.O meia-atacante Nikão segue em tratamento de um trauma no pé esquerdo, enquanto o goleiro Tiago Volpi se recupera de dores no ombro direito, e Gabriel Sara se recupera de cirurgia no tornozelo direito.

EVERTON-CHI X SÃO PAULO

Local: Viña del Mar, Estádio SausalitoData/Horário: 5/5/2022, às 19h15Árbitro: não divulgadoAssistentes: não divulgadoVAR: Não temOnde acompanhar: CONMEBOL TV e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

EVERTON-CHIDe Paul, Felipe Campos, Barroso, Oyarzún, Ibacache; Adrián Sánchez, Berríos, Madrid, Echeverría; Cuevas e Di Yorio. Técnico: Francisco Meneghini.

SÃO PAULOThiago Couto, Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Gabriel Sara, Nikão e Tiago Volpi