Everton Cebolinha vê jejum de gols aumentar

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio

Garantido na semi do returno, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira para cumprir tabela com o Novo Hamburgo e o time de Renato Gaúcho que encerrar a fase de classificação com uma vitória e o carimbo de grande favorito a levar o título.Apesar do resultado coletivo, Portaluppi tem ao menos uma preocupação. Trata-se de Everton Cebolinha, que chegou a incrível marca de dez partidas sem balançar a rede.

Desde a retomada do futebol, o Grêmio disputou duas partidas e Cebolinha já teve a oportunidade de quebrar o jejum. Contra o Inter, ele bateu um pênalti e parou no goleiro Marcelo Lomba.

No último fim de semana, Everton disputou os 90 minutos contra o Ypiranga, mas a ansiedade não resultou em bola na rede. Visivelmente incomodado, ele tentou lances individuais, porém, sem sucesso. Somente na etapa final teve uma grande oportunidade e viu o goleiro defender a finalização.

Poupado

Se os dez jogos incomodam o atleta, a tendência é que Everton seja poupado diante do Novo Hamburgo. Caso isso ocorra, o atacante vai chegar a nove partidas sem balançar a rede e terá a missão de acabar com a seca no primeiro duelo de mata-mata.

Confira o jejum de Everton: