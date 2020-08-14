Everton Cebolinha é apresentado como novo reforço do Benfica

Nesta sexta-feira, Everton Cebolinha foi apresentado como novo reforço do Benfica. O ex-atacante do Grêmio afirmou que ter Jorge Jesus como seu novo treinador pesou em sua escolha.

- Tive boas referências do Jorge Jesus, os jogadores que trabalhavam com ele, disseram-me que era um excelente treinador. E consegui comprovar isso com a conversa que tive com ele, nada relacionado com jogo do Internacional, só para vir para este projeto. Ele teve importância na minha escolha. Quis experimentar o trabalho dele e tenho a certeza que vou crescer muito com Jesus - disse Cebolinha.