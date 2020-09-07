Everton anuncia oficialmente a contratação de James Rodríguez

O Everton anunciou mais um reforço para a próxima temporada. James Rodríguez assinou um contrato de dois anos com opção de extensão por mais uma temporada.

- Estou muito, muito feliz por estar neste grande clube, um clube com tanta história e aqui com um treinador que me conhece muito bem. Estou ansioso para realizar grandes coisas aqui. Vim para melhorar. Também vim para ajudar a equipe a vencer, para praticar um bom futebol - um futebol divertido - disse James ao site oficial do Everton.