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futebol

Everton anuncia oficialmente a contratação de James Rodríguez

Colombiano assinou um contrato de dois anos com opção de extensão por mais um...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 16:11
Crédito: Divulgação/Everton
O Everton anunciou mais um reforço para a próxima temporada. James Rodríguez assinou um contrato de dois anos com opção de extensão por mais uma temporada.
- Estou muito, muito feliz por estar neste grande clube, um clube com tanta história e aqui com um treinador que me conhece muito bem. Estou ansioso para realizar grandes coisas aqui. Vim para melhorar. Também vim para ajudar a equipe a vencer, para praticar um bom futebol - um futebol divertido - disse James ao site oficial do Everton.
Em baixa no Real Madrid na última temporada, James atuou em apenas 14 partidas com os merengues, marcou um gol e deu duas assistências.

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