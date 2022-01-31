Everton anuncia Frank Lampard como novo técnico do clube

O Everton anunciou a chegada de Frank Lampard para o cargo de técnico do clube até 2024. O ex-comandante do Chelsea assume o lugar deixado por Rafa Benítez e busca se afirmar como treinador na Premier League após um trabalho contestável nos Blues.- É uma grande honra representar e dirigir um clube do tamanho e tradicional como o Everton. Você pode sentir a paixão dos torcedores pelo clube. O Everton é uma equipe única na qual você entende o que os fãs querem ver. Em primeiro lugar é luta e desejo, que estarão na nossa base.