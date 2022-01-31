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futebol

Everton anuncia Frank Lampard como novo técnico do clube

Após demissão de Rafa Benítez, clube da Premier League dá resposta com a chegada de ex-comandante do Chelsea e espera chegada de Donny van de Beek para o meio de campo...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 10:57
O Everton anunciou a chegada de Frank Lampard para o cargo de técnico do clube até 2024. O ex-comandante do Chelsea assume o lugar deixado por Rafa Benítez e busca se afirmar como treinador na Premier League após um trabalho contestável nos Blues.- É uma grande honra representar e dirigir um clube do tamanho e tradicional como o Everton. Você pode sentir a paixão dos torcedores pelo clube. O Everton é uma equipe única na qual você entende o que os fãs querem ver. Em primeiro lugar é luta e desejo, que estarão na nossa base.
> Veja a tabela da Premier League
Lampard estará na beira do gramado no próximo sábado na partida entre Everton e Brentford pela Copa da Inglaterra. O duelo será disputado no Goodison Park e será o primeiro encontro entre o novo treinador e a torcida dos Toffees.
Na Premier League, a equipe de Liverpool vive um momento complicado na classificação. Após 20 jogos disputados, o clube soma apenas 19 pontos e está com apenas quatro de vantagem para o Newcastle, o primeiro clube da zona de rebaixamento.
Crédito: FrankLampardéonovotécnicodoEverton(ANDYRAIN/POOL/AFP

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