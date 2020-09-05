futebol

Everton anuncia a contratação do volante brasileiro Allan, ex-Napoli

Jogador de 29 anos assinou com clube inglês por três temporadas e vai reencontrar técnico Carlo Ancelotti, por quem foi comandado na Itália...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:14

Crédito: Allan terá companhia dos brasileiros Richarlison e Bernard (Divulgação/Everton
O Everton, da Inglaterra, anunciou neste sábado (5) a contratação do volante Allan, de 29 anos, que estava no Napoli, da Itália. O jogador assinou contrato até junho de 2023 e irá vestir a camisa 6 no novo clube.Embora os Toffees não tenham revelado o valor pago para contratar o brasileiro, a imprensa inglesa afirma que o clube desembolsou cerca de 21,7 milhões de libras (R$ 152,9 milhões, na atual cotação) para fechar acordo com o Napoli.
No novo clube, Allan irá dividir vestiário com outros dois brasileiros: o ponta Bernard e o atacante Richarlison - este último, aliás, fez pressão para a chegada do novo companheiro de equipe. - Eu falo muito com o Richarlison quando estamos juntos pela Seleção, e durante as negociações para vir ao Everton, como nós jogamos juntos no mesmo jogo de celular, ele ficava me perguntando: "Quando você vem? Nós precisamos de você aqui, vem pra cá" - afirmou Allan, em entrevista ao site oficial da equipe.
Revelado pelo Vasco em 2009, Allan foi para o futebol italiano em 2012 ao se transferir para a Udinese. Permaneceu no clube até 2015, quando rumou para o Napoli. Por lá, fez 168 jogos e foi treinado por Carlo Ancelotti, agora técnico do Everton.

