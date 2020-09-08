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futebol

Everton anuncia a contratação do volante Abdoulaye Doucouré

Atleta francês de 27 anos foi um dos poucos destaques do Watford, que terminou rebaixado para a segunda divisão inglesa na última temporada...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 14:56
Crédito: Divulgação / Site oficial do Everton
O Everton, da Inglaterra, anunciou mais uma contratação nesta terça-feira. Depois de confirmar as chegadas de Allan, ex-Napoli, e James Rodríguez, ex-Real Madrid, os Toffees fecharam a contratação de Abdoulaye Doucouré, que estava no Watford, também da Inglaterra.Aos 27 anos, o volante francês assinou um contrato de três temporadas com o clube de Liverpool, com opção de renovação por mais uma. A equipe de Carlo Ancelotti não revelou os valores da transação, mas, que de acordo com a mídia britânica, giram em torno de 20 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 140 milhões na cotação atual).
- Esperei muito tempo para vir aqui e agora aconteceu, por isso estou muito feliz. Tive algum interesse de outros clubes, mas desde o início, quando o Everton mostrou interesse em mim, disse ao meu agente para se concentrar no Everton. Era o único clube de que queria entrar - disse Doucouré.
No clube do Goodison Park, o volante vestirá a camisa 16, mesmo número que usava no Watford.

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