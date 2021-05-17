Everton analisa adversário do RB Brasil e mira sonho em disputar final do Paulistão A-2

O atacante Everton ajudou o Red Bull Brasil a conquistar uma vaga na segunda fase do Paulistão Série A-2. O próximo desafio do time de Bragança Paulista será nesta terça-feira contra o Rio Claro, às 11h, no Nabi Abi Chedid, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio estadual.O RB teve sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas na primeira fase. Everton citou o sonho em disputar a final do Paulistão A-2.
- Estou muito feliz pela classificação para a segunda fase. É um sonho e sinto que temos grandes chances de chegar na final do Paulistão - comentou o jogador, antes de analisar o rival.
- O Rio Claro é um time com muita qualidade, mas também tem suas falhas. Estudamos e vamos jogar nestes erros - explicou o jogador de 19 anos.
Além de terça, o Red Bull Brasil enfrenta o Rio Claro novamente na sexta-feira, às 11h, no Augusto Schmidt.