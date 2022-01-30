Everton acerta empréstimo por meia do Manchester United

O Everton acertou a contratação por empréstimo do meia Donny van de Beek, do Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os Toffees entraram na briga com o Crystal Palace pelo jogador no último sábado a pedido de Frank Lampard, que deve assinar contrato como técnico da equipe de Liverpool a qualquer momento.O atleta já comunicou sua decisão ao futuro comandante do Everton, que irá arcar com todo o salário do holandês até junho, além de pagar uma taxa aos Red Devils pelo acerto. Com isso, o camisa 34 irá conseguir ter mais minutos de jogo na Premier League.
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O Crystal Palace havia sido o primeiro clube da Inglaterra a procurar pelos serviços do meio-campista, enquanto o Valencia, da Espanha, também demonstrou interesse no jogador. No entanto, as conversas entre o atleta e o Everton avançaram nas últimas horas e a operação sofreu uma reviravolta.
Desde que chegou ao Manchester United, Van de Beek não conseguiu ter muitas oportunidades sob comando de Ole Solskjaer e Ralf Rangnick. Com a camisa dos Red Devils, o holandês participou de 50 partidas, mas anotou apenas dois gols e distribuiu duas assistências.