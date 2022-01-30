Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton acerta empréstimo por meia do Manchester United

Donny van de Beek era disputado por clube de Liverpool e pelo Crystal Palace, mas decidiu vestir a camisa dos Toffees para ser comandado por Frank Lampard...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 10:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 10:03
O Everton acertou a contratação por empréstimo do meia Donny van de Beek, do Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os Toffees entraram na briga com o Crystal Palace pelo jogador no último sábado a pedido de Frank Lampard, que deve assinar contrato como técnico da equipe de Liverpool a qualquer momento.O atleta já comunicou sua decisão ao futuro comandante do Everton, que irá arcar com todo o salário do holandês até junho, além de pagar uma taxa aos Red Devils pelo acerto. Com isso, o camisa 34 irá conseguir ter mais minutos de jogo na Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
O Crystal Palace havia sido o primeiro clube da Inglaterra a procurar pelos serviços do meio-campista, enquanto o Valencia, da Espanha, também demonstrou interesse no jogador. No entanto, as conversas entre o atleta e o Everton avançaram nas últimas horas e a operação sofreu uma reviravolta.
Desde que chegou ao Manchester United, Van de Beek não conseguiu ter muitas oportunidades sob comando de Ole Solskjaer e Ralf Rangnick. Com a camisa dos Red Devils, o holandês participou de 50 partidas, mas anotou apenas dois gols e distribuiu duas assistências.
Crédito: DonnyvandeBeekseráatletadoEvertonnasegundametadedetemporada(Foto:OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados