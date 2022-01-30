Everton acerta empréstimo por meia do Manchester United

O Everton acertou a contratação por empréstimo do meia Donny van de Beek, do Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os Toffees entraram na briga com o Crystal Palace pelo jogador no último sábado a pedido de Frank Lampard, que deve assinar contrato como técnico da equipe de Liverpool a qualquer momento.O atleta já comunicou sua decisão ao futuro comandante do Everton, que irá arcar com todo o salário do holandês até junho, além de pagar uma taxa aos Red Devils pelo acerto. Com isso, o camisa 34 irá conseguir ter mais minutos de jogo na Premier League.