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Everson pede desculpas ao torcedor do Galo pelos erros. Veja os gols da vitória do Ceará sobre os mineiros

O goleiro do Atlético-MG admitiu os erros no duelo contra o Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 21:34

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 21:34

Com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, o Ceará derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, gols de Lima e Gabriel Lacerda para o Vozão, com Gabriel descontando para o Galo. Com o resultado, o Vozão subiu para a 11ª posição, com oito pontos, ficando colado no “G10”. O revés para o time mineiro significou ficar mais longe do G4. O Atlético permanece com 10 pontos, na sexta posição. A noite de futebol no Castelão teve destaque negativo para o goleiro Everson, que falhou nos gols cearenses, sendo responsável direto pelo placar final. O goleiro pediu desculpas ao torcedor pelas falhas. O goleiro do Galo fez diversas defesas que evitaram os gols do Ceará. O desempenho seria suficiente para ser o melhor em campo do time mineiro. Porém, ele falhou duas vezes, tirando todo o brilho de sua atuação. Everson foi o nome mais destacado do jogo, todavia, teve participação direta nos gols do Vozão. - Só pedir desculpas para o torcedor e os companheiros. Hoje infelizmente não foi uma noite feliz. Estava fazendo até uma boa partida, mas errei de novo no final. Infelizmente hoje foi um dia ruim, mas continuar trabalhando, levantar a cabeça. Vim aqui mesmo dar a cara a tapa, para assumir a responsabilidade da derrota hoje que foi toda responsabilidade minha. O Vozão não fez uma grande partida, mas contou com os erros da defesa atleticana, que repete a má atuação do duelo contra a Chapecoense, ficando mais longe da liderança do campeonato. Veja os gols do jogo no vídeo acima. Próximos jogos Vozão e Galo jogam às 20h30 do domingo, 27 de junho, pela sétima rodada. O time cearense encara o São Paulo no Castelão, enquanto os mineiros irão à Vila Belmiro enfrentar o Santos. Everson pediu desculpas ao torcedor do Galo pela má atuação diante do Ceará-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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