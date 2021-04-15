Everson nega que haja 'racha' interno no Galo e diz que faltou mais qualidade ao time no clássico

O Atlético-MG só volta a jogar no domingo, 17 de abri, contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão. Mas, a semana do clube ainda tem reflexos do clássico com o Cruzeiro, em que a equipe alvinegra foi derrotada pela Raposa por 1 a 0. O mau resultado gerou boatos e conversas de que o vestiário estivesse com problemas. Todavia, o goleiro Everson negou o fato e ressaltou que faltou qualidade e mais força ao time no duelo diante da Raposa. Confira no vídeo acima as declarações do goleiro atleticano. Everson rechaçou que haja ambiente ruim no Galo-(Bruno Cantimi/Atlético-MG)