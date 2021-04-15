Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everson nega que haja 'racha' interno no Galo e diz que faltou mais qualidade ao time no clássico
futebol

Everson nega que haja 'racha' interno no Galo e diz que faltou mais qualidade ao time no clássico

O goleiro negou que o ambiente jo vestiário alvinegro esteja conturbado e destacou as falhas da equipe diante do Cruzeiro...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:47
O Atlético-MG só volta a jogar no domingo, 17 de abri, contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão. Mas, a semana do clube ainda tem reflexos do clássico com o Cruzeiro, em que a equipe alvinegra foi derrotada pela Raposa por 1 a 0. O mau resultado gerou boatos e conversas de que o vestiário estivesse com problemas. Todavia, o goleiro Everson negou o fato e ressaltou que faltou qualidade e mais força ao time no duelo diante da Raposa. Confira no vídeo acima as declarações do goleiro atleticano. Everson rechaçou que haja ambiente ruim no Galo-(Bruno Cantimi/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados