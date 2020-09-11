Everson já aparece no BID e pode estrear domingo pelo Galo

Everson, de 30 anos, conseguiu vir para o Galo depois de deixar a ação que movia contra Santos. Com a concordância de todas as partes, o arqueiro fica no Galo até dezembro de 2022. O negócio girou em torno de R$ 6 milhões mais a cessão do volante Zé Welison ao Peixe, que só poderá ser inscrito após a FIFA retirar a punição contra o clube paulista por uma dívida com o Hamburgo-ALE, de R$ 30 milhões. -Estou muito feliz com a oportunidade de vir trabalhar no Atlético, neste grande projeto. Espero desempenhar meu trabalho e dar alegria ao torcedor atleticano. A gente sabe que a torcida do Galo é uma torcida de massa, apaixonada, que sempre é o 12º jogador. Infelizmente, neste momento de pandemia, a gente está um pouco distante deles. Tenho certeza que com a volta da normalidade eu vou poder sentir esse calor da torcida atleticana, o carinho deles. Que a gente possa representar dentro de campo e continuar dando alegria para eles. Que a gente possa fazer uma grande temporada aqui. Torcedor atleticano: pode ter certeza que vai ter muito trabalho, empenho e dedicação, para que eu possa estar sempre representando vocês dentro de campo - disse em entrevista à TV Galo. O novo goleiro atleticano foi mais um pedido direto de Jorge Sampaoli, que comandou Everson no Santos em 2019. Ele vai disputar a posição com Rafael, mas já pode estrear domingo, 13, contra o Red Bull Bragantino, pois o titular está suspenso, expulso justamente contra o Santos, na derrota por 3 a 1. A última partida de Everson foi no São Paulo 2x1 Santos em 14 de março, se mantendo em forma apenas com treinamentos. Por isso, se acontecer sua estreia, será por opção de Sampaoli, pois Victor não foi bem diante do Peixe, mas está com mais ritmo de jogo que o novo contratado.