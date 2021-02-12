Everson diz que as críticas não o fez pensar em deixar o Galo e revelou cobrança pela vitória contra o Bahia

O goleiro Everson teve uma grande atuação contra o Fluminense, evitando uma derrota do Atlético-MG no Maracanã. Entretanto, uma semana antes, após a derrota para o Goiás, o jogador e sua família passaram por momentos tensos, por ameaças e envio de mensagens de teor agressivo para o arqueiro e sua esposa nas redes sociais. As críticas fora do tom foram tantas, que o Atlético se pronunciou oficialmente, saindo em defesa do seu atleta. Everson tem sido criticado com frequência pelo torcedor, mas o volume e intensidade passaram dos limites. Pelo apoio recebido, o camisa 31 agradeceu ao Galo e torcedores sensatos que se manifestaram a favor do goleiro. - Gostaria de agradecer a um vídeo que eu recebi de vários torcedores da massa atleticana, não só de Minas Gerais, mas de outros estados, mandando palavras de incentivo, de apoio, não só para mim, mas para minha esposa também. A gente passou por momentos complicados nos últimos dias. Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de apoio ao meu trabalho-disse, afirmando que esse tipo de suporte o motiva a trabalhar mais ainda no clube. -Com certeza, serve de combustível para que eu possa continuar trabalhando e desempenhando meu melhor futebol para, consequentemente, ajudar o Clube Atlético Mineiro- completou. O goleiro falou sobre filtrar comentários sobre ele para não atingir a família.

CONFIRA A SITUAÇÃO DO GALO NA TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A - Todo ser humano não gosta desses ataques, principalmente com familiares. Na minha profissão, tem que saber lidar com críticas, mas quando toca na família... Eu tenho um filho de 10 anos, que já tem acesso a celular, rede social, e acaba vendo. A gente procura filtrar em casa para que essas injustiças não entrem e não façam mal para mim e para minha família. Sou um cara privilegiado por ter uma esposa que está sempre comigo, há mais de 10 anos. Vem fazendo uma base comigo desde o começo da minha carreira - afirmou, para em seguida, revelar que as críticas não o fizeram pensar em deixar o clube, com quem tem vínculo até setembro de 2022. - Nunca pensei em largar o futebol, nunca pensei em sair do Galo. A gente sabe que dentro da nossa profissão vai existir crítica. Quando a gente vai bem, existem os elogios. A crítica, infelizmente ou felizmente, faz parte da nossa profissão. A gente procura trabalhar no dia a dia para que a gente possa minimizar os erros e estar estar bem, com mais confiança no nosso trabalho - disse. Reflexão sobre as chances de título​Com apenas 2% de chances de conseguir vencer o Brasileirão, Everson comentou o papo que os jogadores tiveram depois do empate com o Flu, deixando o time mais longe do sonho de trazer a taça para a Cidade do Galo. - A gente conversou muito depois desse empate. A gente foi a última equipe das postulantes ao título a entrar em campo. A gente sabia dos resultados, sabia que uma vitória nos colocaria mais forte na briga, mas temos um jogo importante agora, contra o Bahia, que tem suas pretensões. Cabe a nós buscarmos essa vitória, seremos os primeiros a jogar entre os postulantes na rodada, para depois vemos se vamos diminuir a margem de erros, de pontos para o Inter, que hoje é o líder da competição, para depois a gente poder fazer um bom jogo contra o Sport. A gente sabe que tem um confronto direto entre Inter e Flamengo. Temos que buscar essas duas vitórias consecutivas para ficarmos fortes na briga pelo título na última rodada.