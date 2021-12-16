Everson destaca que 2021 é o melhor ano da sua carreira

O goleiro do Atlético, Everson, Campeão dos Campeonatos Mineiro e Brasileiro, além da Copa do Brasil, destacou, após a vitória sobre o Athletico, que a atual temporada é a melhor da sua carreira.

O defensor destacou ainda que espera mais anos vencedores como o atual.

- Ano incrível, o melhor da minha carreira, três títulos no ano, bi do brasileirão, bi da Copa do Brasil, convocação, ano incrível. Espero mais anos iguais ou melhores - salientou em entrevista a TV Globo, após o jogo, ainda no gramado. Questionado sobre o motivo de o Galo ter dado tanta liga na temporada, que conseguiu vencer títulos importantes, Everson garantiu que os atletas são solidários.

- Apesar de ter estrelas, é uma equipe que se ajuda muito, nossa equipe se ajuda muito. Sai um jogador e entra outro, o nível segue. Saímos na semifinal (Contra o Palmeiras, na Copa Libertadores) pelo critério. O ano é maravilhoso. Quero compartilhar o prêmio com os companheiros - finalizou.