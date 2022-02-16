Everson chega aos 100 jogos e diante Fla e busca mais um titulo para a sua vitoriosa galeria

A passagem de Everson pelo Atlético-MG começou em 2020, sendo um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que o queria por suas habiliades com os pés. Ele tee um início instável, gerando até desconfiança da torcida. Mas, 100 jogos depois, com direito a convocação para a Seleção Brasileira no ano passado, Everson é dono da camisa 1 alvinegra. O goleiro do Galo atingiu a expressiva marca no duelo contra o Athletic,pelo Campeonato Mineiro.

O caminho para se tornar a referência do gol atleticano foi as boas atuações e principalmente estar nos momentos chave em que a equipe precisou dos seus préstimos para garantir uma sequência de títulos, todos inéditos em sua carreira.

O arquieiro tem na sua galeria, um Mineiro, uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E, o desejo é aumentar o currículo com a Supercopa do Brasil, que será disputada no domingo, 20 de fevereiro, em Cuiabá, diante do Flamengo.

E, para evitar o poderoso ataque do Rubro Negro, Everson tem bons números a seu favor. Em 100 partidas, ficou 47 sem levar gol, o que pode dar uma segurança a mais para o torcedor do Galo que deseja ter mais essa conquista em sua sala de troféus.

A sua média de tentos sofridos é de 0,79 gol por jogo, ou seja. Foram 79 duelos em campo com suas redes, ficando atrás, na média, apenas de João Leite, que tem 0,66 gols sofridos em 453 jogos pelo alvinegro. - Estou muito feliz e orgulhoso por defender o Atlético e alcançar objetivos individuais e coletivos. Aqui, consegui ajudar o time a conquistar o Brasileiro após muito tempo. Também vencemos o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e fizemos uma excelente campanha na Libertadores-disse o goleiro, que destacou que ainda há muito o que fazer.

-Temos mais desafios e reforçamos nosso elenco, que já era ótimo. Tenho certeza de que iremos brigar por todos os títulos e dar mais alegrias à nossa apaixonada torcida-completou.

Everson não esquece seu passado recente quando nem pensava que estaria entre os goleiros da elite do futebol brasileiro, com status de atleta de Seleção Brasileira.

- Antes de chegar aqui, joguei as quatro divisões do país e consegui realizar um dos meus maiores objetivos, que era o de ser campeão da Série A. Além disso, tive o meu maior sonho realizado, que foi a convocação para a Seleção Brasileira. Sou muito grato por todos os clubes que abriram as portas para mim e acreditam no meu potencial, desde o começo da minha história, mas o Atlético é especial e já tenho uma enorme identificação com o Galo-disse o arqueiro, que tem estatísticas importantes pelo Atlético. Confira:

Números de Everson pelo Atlético-MG100 jogos79 gols sofridos (média de 0,79 por jogo)47 jogos sem levar gols4 pênaltis defendidos65 vitórias20 empates15 derrotas71,66% de aproveitamentoConquistas: Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil