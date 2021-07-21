Everson celebra noite e fala da responsabilidade de bater o último pênalti: 'vai ser difícil dormir'

Foi no sufoco, na emoção dos pênaltis. O Atlético-MG garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao vencer o Boca Juniors por 3 a 1 nas penalidades após empate em 0 a 0 no tempo normal. O nome da noite foi o goleiro Éverson, que foi de quase vilão a herói em pouco tempo. Ele havia falhado no gol do Boca, que foi anulado pelo VAR, mas pegou duas cobranças do time argentino e ainda fez o gol que classificou o Galo à próxima fase, quando irá enfrentar Argentino Juniors ou River Plate.