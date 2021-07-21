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Everson celebra noite e fala da responsabilidade de bater o último pênalti: 'vai ser difícil dormir'

O goleiro alvinegro foi o nome do jogo com duas defesas e ainda marcando o gol que classificou o Galo às quartas de final da Libertadores...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 23:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 23:17
Foi no sufoco, na emoção dos pênaltis. O Atlético-MG garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao vencer o Boca Juniors por 3 a 1 nas penalidades após empate em 0 a 0 no tempo normal. O nome da noite foi o goleiro Éverson, que foi de quase vilão a herói em pouco tempo. Ele havia falhado no gol do Boca, que foi anulado pelo VAR, mas pegou duas cobranças do time argentino e ainda fez o gol que classificou o Galo à próxima fase, quando irá enfrentar Argentino Juniors ou River Plate.
O goleiro falou dessa "montanha-russa" de emoções, afirmando que será complicado dormir depois do duelo intenso contra os argentinos. Veja o que Everson disse nos vídeos da matéria. Everson teve uma noite de quase vilão, para ser o herói do Galo na passagem às quartas de final da Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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