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Everaldo não bate metas e livra o Corinthians de pagar R$ 1 milhão ao Velo Clube; entenda

Time do interior paulista, que vendeu 50% dos direitos do jogador ao Timão, em 2019, teria direito de bonificação por sequência de jogos e convocação a Seleção...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 17:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se livrou de pagar R$ 1 milhão ao Velo Clube, time da cidade de Rio Claro, que vendeu 50% dos direitos do atacante Everaldo ao Timão, em abril de 2019, pois o jogador não bateu metas que renderiam ao time do interior paulistas bônus financeiros.
A informação foi publicada inicialmente pelo "GE.Globo". > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Para que as metas fossem batidas, o camisa 37 corintiano teria que disputar 20 partidas pelo clube até junho de 2020 e ser convocado para a Seleção Brasileira até o fim do ano passado. Cada situação renderia aos cofres do Galo Vermelho R$ 500 mil, o que não aconteceu.
Revelado pelo América-PE, o atleta de 26 anos, teve passagens por Boa Esporte, Mogi Mirim, São José dos Campos e Serra Talhada, até chegar ao Velo em 2017, tendo sido emprestado para o São Bento e Fluminense, despertando a atenção do Corinthians, que o comprou por R$ 2,5 milhões por metade do passe do jogador.
Com a camisa corintiana, Everaldo tem 27 jogos tem 36 jogos e quatro gols, mas não é titular em uma partida desde o dia 14 de novembro, quando o Timão perdeu por 2 a 1, para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão, sendo substituído aos 21 minutos do segundo tempo.
O atacante marcou dois gols nesta edição do campeonato nacional, um deles deu na estreia do técnico Vagner Mancini no comando do clube, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, no dia 14 de outubro, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Furacão, inclusive, é o próximo adversário do Timão, nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada da competição nacional.

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