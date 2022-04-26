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Evento no CFA para a base do São Paulo reúne escolas de goleiro de todo o Brasil

A atividade buscou observar talentos para a base do Tricolor paulista...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 15:30

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:30

No último sábado (23), o CFA Laudo Natel, em Cotia, foi palco para um evento em homenagem ao dia do goleiro. A base do São Paulo recebeu escolas de goleiro de todo o Brasil para buscar possíveis novos talentos da posição. GALERIA> Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22Zetti, coordenador da preparação de goleiros da base tricolor, afirmou que o evento foi destinado para estreitar o relacionamento com escolas de goleiro do país. De acordo com ele, atletas entre 10 e 14 anos foram observados pelos profissionais do CFA, o que abriu uma porta para novos talentos para a posição.
- Pensamos nesse evento próximo ao Dia do Goleiro para buscar parcerias e estreitar também o relacionamento com escolas de goleiros de todo o Brasil, com todos aqueles que fazem um trabalho específico para essa posição - explicou Zetti.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos- Avaliamos que foi um evento muito saudável, conseguimos reunir um bom grupo de jovens em uma oportunidade para as escolas que estão trabalhando com esses meninos. Com certeza faremos esse tipo de ação mais vezes para buscar garotos com qualidade e lapidá-los na nossa metodologia e na escola do São Paulo - completou. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.
Crédito: EventoreuniuescoladegoleirosdetodooBrasil(Divulgação/saopaulofc.net

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