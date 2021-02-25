Evento 'Gol a Gol' terá calendário nacional pela primeira vez

Crédito: Divulgação

O evento "Gol a Gol" está de volta com força em 2021. A Poker, marca de materiais esportivos que organiza o evento, divulgou o calendário de disputas do ano repleto de novidades.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A primeira delas é que o evento sairá da região Sul pela primeira vez. Cidades como Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba estarão no calendário. No total serão 12 etapas, mas a decisão, que ocorrerá em Porto Alegre no mês de novembro (veja abaixo o calendário completo).

A segunda grande novidade do "Gol a Gol" será o sistema de ranking. Todas as etapas gerarão uma pontuação para o participante, que será cumulativa. Os vencedores de cada etapa, primeiro, segundo e terceiro lugares, ganharão prêmios exclusivos da marca e parceiros. Já o ganhador da final será o mais novo atleta amador patrocinado da Poker durante o ano de 2022.As inscrições para a primeira etapa serão divulgadas pela Poker no mês de março. O calendário de eventos segue conforme datas abaixo.

11/4 - Camaquã (RS)25/4 - Goiânia (GO)1/5 - Jaraguá do Sul (SC)13/6 - São Paulo (SP)3/7 - Montenegro (RS)25/7 - Santa Maria (RS)8/8 - Porto Alegre (RS)4/9 - Belo Horizonte (MG)19/9 - Chapecó (SC)2/10 - Passo Fundo (RS)9/10 - São Paulo (RS)13/1 - Curitiba (PR)Final - 27 e 28/11 - Porto Alegre (RS)

Sobre o Gol a Gol

O "Gol a Gol" foi criado em 2019 com o intuito de testar as habilidades de goleiros amadores. O evento se dá com a realização de jogos simultâneos, em campos de grama sintética ou natural. Além da disputa em si, os competidores irão demonstrar suas habilidades e treinar chutes e defesas no gol. O Gol a Gol explora dois fundamentos: o "tiro de gol", quando a bola é lançada de uma longa distância e a defesa desses chutes.