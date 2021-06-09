Evento Gol a Gol chega a São Paulo com jogadores estreantes

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O evento "Gol a Gol", da marca esportiva Poker, realizará a etapa de São Paulo, no próximo domingo, dia 13 de junho, na BR Arena Laguna, no bairro da Granja Julieta, Zona Sul da capital paulista, a partir das 9h. O circuito, que conta com doze etapas e passará por seis estados em 2021, já realizou disputas em duas edições, nas cidades de Camaquã-RS e Jaraguá do Sul-SC.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em São Paulo, que esgotou as vagas em pouco tempo, todos os 48 competidores participarão do Gol a Gol pela primeira vez. Com média de 33 anos, 16 atletas são do interior do estado e 32 da capital.

Além de São Paulo, grandes centros como Goiânia, Belo Horizonte e Curitiba também estão no calendário. Campeão e vice-campeão de cada etapa, garantem vaga na grande final que será em Porto Alegre, no mês de novembro.

O circuito também possui sistema de ranking dos atletas e todas as etapas geram pontos para os participantes, que são acumulativos e terão prêmios especiais para os três melhores ao final do circuito. Já o ganhador da final nacional, será o mais novo atleta amador patrocinado da Poker em 2022.O calendário de eventos segue conforme datas abaixo: