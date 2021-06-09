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Evento Gol a Gol chega a São Paulo com jogadores estreantes

Circuito brasileiro organizado por marca de material esportivo realiza etapa na capital paulista no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 20:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: Divulgação
O evento "Gol a Gol", da marca esportiva Poker, realizará a etapa de São Paulo, no próximo domingo, dia 13 de junho, na BR Arena Laguna, no bairro da Granja Julieta, Zona Sul da capital paulista, a partir das 9h. O circuito, que conta com doze etapas e passará por seis estados em 2021, já realizou disputas em duas edições, nas cidades de Camaquã-RS e Jaraguá do Sul-SC.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em São Paulo, que esgotou as vagas em pouco tempo, todos os 48 competidores participarão do Gol a Gol pela primeira vez. Com média de 33 anos, 16 atletas são do interior do estado e 32 da capital.
Além de São Paulo, grandes centros como Goiânia, Belo Horizonte e Curitiba também estão no calendário. Campeão e vice-campeão de cada etapa, garantem vaga na grande final que será em Porto Alegre, no mês de novembro.
O circuito também possui sistema de ranking dos atletas e todas as etapas geram pontos para os participantes, que são acumulativos e terão prêmios especiais para os três melhores ao final do circuito. Já o ganhador da final nacional, será o mais novo atleta amador patrocinado da Poker em 2022.O calendário de eventos segue conforme datas abaixo:
13/6 - São Paulo (SP)3/7 - Montenegro (RS)25/7 - Santa Maria (RS)8/8 - Porto Alegre (RS)29/8 - Goiânia (GO)4/9 - Belo Horizonte (MG)19/9 - Chapecó (SC)2/10 - Passo Fundo (RS)9/10 - São Paulo (RS)13/11 - Curitiba (PR)Final - 27 e 28/11 - Porto Alegre (RS)

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