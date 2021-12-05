Evento fechado marca 'última festa' do Atlético-MG celebrando o título do Brasileirão 2021

Foram 50 anos sem um título do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, é necessário finalizar a comemoração em torno de objetivos maiores em 2021. Por isso, neste domingo, após o duelo contra o Bragantino, no Mineirão, os jogadores terão a "última festa" em comemoração a taça.

Os jogadores e funcionários terão uma festa exclusiva com familiares, sem a presença de torcedores ou imprensa. Com jornalistas e apaixonados pela camisa atleticana, as comemorações vão ocorrer no estádio: volta olímpica, taça, cemirônia de premiação.Porém, as festas vão ter que acabar. Ou, pelo menos, dar um tempo. Isso porque no próximo domingo o Galo entra em campo, contra o Athletico, no Mineirão, pela primeira partida das finais da Copa do Brasil. O segundo jogo ocorre no dia 15 de dezembro, em Curitiba.

O Galo confirmou o título do Campeonato Brasileiro ao bater o Bahia, por 3 a 2, de virada, na última quinta-feira, em Salvador e chegou aos 81 pontos na tabela. Após o jogo, a torcida alvinegra virou a noite nas ruas de Belo Horizonte comemorando a conquista.