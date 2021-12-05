Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Evento fechado marca 'última festa' do Atlético-MG celebrando o título do Brasileirão 2021
futebol

Evento fechado marca 'última festa' do Atlético-MG celebrando o título do Brasileirão 2021

Jogadores, convidados e torcedores terão mais um dia de festejos antes de iniciar a concentração para as finais da Copa do Brasil diante do Athletico-PR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 18:24

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 18:24

Foram 50 anos sem um título do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, é necessário finalizar a comemoração em torno de objetivos maiores em 2021. Por isso, neste domingo, após o duelo contra o Bragantino, no Mineirão, os jogadores terão a "última festa" em comemoração a taça.
Os jogadores e funcionários terão uma festa exclusiva com familiares, sem a presença de torcedores ou imprensa. Com jornalistas e apaixonados pela camisa atleticana, as comemorações vão ocorrer no estádio: volta olímpica, taça, cemirônia de premiação.Porém, as festas vão ter que acabar. Ou, pelo menos, dar um tempo. Isso porque no próximo domingo o Galo entra em campo, contra o Athletico, no Mineirão, pela primeira partida das finais da Copa do Brasil. O segundo jogo ocorre no dia 15 de dezembro, em Curitiba.
O Galo confirmou o título do Campeonato Brasileiro ao bater o Bahia, por 3 a 2, de virada, na última quinta-feira, em Salvador e chegou aos 81 pontos na tabela. Após o jogo, a torcida alvinegra virou a noite nas ruas de Belo Horizonte comemorando a conquista.
Crédito: OtimealvinegroterádedarumapausanasfestasdotítuloBrasileiroparafocarnasfinaisdaCopadoBrasil-(Foto:Divulgação/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados