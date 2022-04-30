Evanilson marca, Porto vence o Vizela em casa e título português pode ser definido neste domingo

Contagem regressiva iniciada. O Porto está muito perto de conquistar o Campeonato Português. Neste sábado, jogando em casa, o time de Sergio Conceição venceu o Vizela por 4 a 2 e tem a chance de ser campeão neste domingo. Evanilson, Taremi (duas vezes) e Mbemba marcaram no Estádio do Dragão. Alex Méndez e Nuno Moreira.Ex-Fluminense, o brasileiro Evanilson abriu o marcador aos 21 minutos, após falha do goleiro do Vizela. De pênalti, Taremi ampliou aos 27 da etapa inicial. Ainda no primeiro tempo, porém, os visitantes diminuíram com Alex Méndez, enquanto Nuno Moreira deixou tudo igual no início do segundo tempo.

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Precisando do resultado, o Porto se lançou ao ataque e voltou a ficar na frente com Mbemba, aproveitando cruzamento da direita e pegando de primeira. Nos minutos finais, o artilheiro Taremi deu números finais à partida e selou o triunfo dos Dragões.

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Com o resultado, o Porto chegou a 85 pontos, contra 76 do Sporting, o segundo colocado. O título pode ser confirmado neste domingo, desde que o time de Lisboa perca ou empate com o Gil Vicente. Caso a Turma do Alvalade vença, os Dragões poderão ser campeões com apenas um ponto na próxima rodada, diante do grande rival Benfica.