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futebol

Evanilson marca, Porto vence e reassume a liderança do Português

Dragões fazem 2 a 1 no Vitória de Guimarães, em jogo da 12ª rodada da competição...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 20:08
O Porto venceu o Vitória de Guimarães, de virada, neste domingo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Português: 2 a 1. De pênalti, Edwards abriu o placar para os visitantes, mas os Dragões chegaram à vitória com tentos de Luis Díaz e do brasileiro Evanilson. Confira a tabela do Campeonato Português
Com o resultado, o Porto reassumiu a liderança do Campeonato Português, que ficou por horas com o Sporting Lisboa. Ambos têm 32 pontos, mas os Dragões levam a melhor no saldo: 22 a 15. O Benfica é o terceiro, com 31. Todos têm o mesmo número de jogos: 12.
O Porto volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, quando visitará o Portimonense, também pelo Campeonato Português. O Vitória de Guimarães está em sétimo, com 16 pontos. O time volta a campo agora no próximo sábado, quando visita o Paços de Ferreira.
Crédito: EvanilsonfezogoldaviradadoPortosobreoVitóriadeGuimarães(Foto:Divulgação/Porto

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