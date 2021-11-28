Evanilson marca, Porto vence e reassume a liderança do Português

O Porto venceu o Vitória de Guimarães, de virada, neste domingo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Português: 2 a 1. De pênalti, Edwards abriu o placar para os visitantes, mas os Dragões chegaram à vitória com tentos de Luis Díaz e do brasileiro Evanilson. Confira a tabela do Campeonato Português

Com o resultado, o Porto reassumiu a liderança do Campeonato Português, que ficou por horas com o Sporting Lisboa. Ambos têm 32 pontos, mas os Dragões levam a melhor no saldo: 22 a 15. O Benfica é o terceiro, com 31. Todos têm o mesmo número de jogos: 12.

O Porto volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, quando visitará o Portimonense, também pelo Campeonato Português. O Vitória de Guimarães está em sétimo, com 16 pontos. O time volta a campo agora no próximo sábado, quando visita o Paços de Ferreira.