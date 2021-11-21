Evanilson marca, Porto goleia e vai às oitavas de final da Taça de Portugal

Sem sustos, o Porto avançou, neste sábado (20/11), às oitavas de final da Taça de Portugal. Jogando em casa, no Estádio do Dragão, o time goleou o Feirense por 5 a 1, com direito a gol do brasileiro Evanilson, ex-Fluminense. Mateus Uribe, Otávio (2) e Francisco Conceição também marcaram para o time da casa. Vargas diminuiu para os visitantes.- Os jogos de taça são sempre complicados. São jogos eliminatórios e qualquer vacilo pode custar caro. O Feirense vem muito bem na segunda divisão e sabíamos que viriam com uma postura mais defensiva para sair no contra ataque - disse.