Evanilson marca pelo segundo jogo seguido em nova vitória do Porto B na Segunda Liga

Crédito: Instagram Oficial Porto

O atacante Evanilson, ex-Fluminense, voltou a deixar sua marca em Portugal. Atuando pela segunda vez seguida com a camisa do Porto B, ele abriu o placar na goleada da equipe por 4 a 0 sobre o Mafra, fora de casa. Na última partida, o brasileiro já havia balançado as redes, em outro triunfo do Porto. Com o resultado, a equipe chegou aos 24 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação da tabela.

Veja a tabela do PortuguêsAtuando fora de casa, o Porto resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Evanilson abriu o placar. Três minutos depois, Carraca ampliou o marcador e, aos 40, Loader marcou o terceiro. Na segunda etapa, com o duelo praticamente definido, Conceição marcou o quarto gol da equipe visitante, aos 42 minutos, dando números finais à partida.

- Estou muito feliz por mais esse gol, marcando pela segunda partida seguida. É um momento importante, de afirmação, e que estou podendo mostrar meu trabalho de forma constante. Sigo trabalhando firme para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem e, mais importante, marcar gols para ajudar o Porto a sair com as vitórias - afirmou.