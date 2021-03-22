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futebol

Evanílson marca pelo Porto B após ser relacionado no time principal na véspera

Fim de semana intenso para o atacante, que ficou no banco na Primeira Liga, sábado, e foi titular na Liga Portugal 2 no último domingo
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 09:47
Crédito: Evanílson marcou gol no último final de semana pelo Porto B (Divulgação / Porto
Evanílson viveu um fato raro na carreira neste fim de semana. No sábado, foi relacionado para o jogo do Porto contra o Portimonense, pela Primeira Liga. A equipe venceu, embora ele tenha não entrando. Já no domingo, o ex-atacante do Fluminense foi titular do Porto B e marcou um gol na vitória de 2 a 1 sobre o Covilhã, pela Liga Portugal 2, a segunda divisão do país.Em sua primeira temporada com a camisa dos Dragões, Evanílson é figurinha carimbada no elenco principal, pelo qual já fez quatro gols, sendo três deles na Primeira Liga. Como não teve a chance de entrar em campo pelo Porto na véspera, foi convocado para jogar entre os titulares do Porto B e não decepcionou. Foi dele o gol que abriu o caminho da vitória sobre o Covilhã, aos 33 minutos de jogo – Fábio Vieira ampliou no segundo tempo e Cardoso diminuiu.
> Veja a tabela do Campeonato Português
- Realmente, estar em dois jogos em dois dias seguidos foi algo diferente, mas muito prazeroso. Como não entrei no sábado, pude ajudar no domingo. Mostra que o clube conta comigo. E preciso estar sempre pronto para quando for convocado a defender essa camisa. É bom para manter o ritmo, eu quero é jogar. E fico muito feliz por ainda poder ajudar com um gol - relatou Evanílson.
Mas se o Porto é vice-líder na elite do futebol português, com 54 pontos, a dez de distância do líder Sporting, o Porto B amarga a penúltima colocação, com 21 pontos. A equipe não vencia uma partida desde o último mês de novembro.

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