Evanílson marca pelo Porto B após ser relacionado no time principal na véspera

Evanílson viveu um fato raro na carreira neste fim de semana. No sábado, foi relacionado para o jogo do Porto contra o Portimonense, pela Primeira Liga. A equipe venceu, embora ele tenha não entrando. Já no domingo, o ex-atacante do Fluminense foi titular do Porto B e marcou um gol na vitória de 2 a 1 sobre o Covilhã, pela Liga Portugal 2, a segunda divisão do país.Em sua primeira temporada com a camisa dos Dragões, Evanílson é figurinha carimbada no elenco principal, pelo qual já fez quatro gols, sendo três deles na Primeira Liga. Como não teve a chance de entrar em campo pelo Porto na véspera, foi convocado para jogar entre os titulares do Porto B e não decepcionou. Foi dele o gol que abriu o caminho da vitória sobre o Covilhã, aos 33 minutos de jogo – Fábio Vieira ampliou no segundo tempo e Cardoso diminuiu.